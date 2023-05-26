Что произошло за день: пятница, 26 мая

ЧП в Краснодаре, планы выставить "Троицу" в храме Христа Спасителя, возобновление приема заявлений на загранпаспорта нового образца

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Причиной происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников. В МТС сообщили, что здание, где расположен офис компании, получило незначительные повреждения крыши. Также пострадали расположенные рядом дома.

- "Троицу" Рублева 4 июня выставят в храме Христа Спасителя на две недели. После этого икона будет направлена на реставрацию и консервацию, сообщили в Минкультуры РФ.

- Президенты России и Бразилии провели телефонный разговор. Ради него Владимир Путин прерывал общение с участниками организации "Деловая Россия". В Кремле сообщили, что президент РФ подтвердил "открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке". Луис Инасиу Лула да Силва заверил Путина в готовности помогать с мирным урегулированием конфликта на Украине.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Геленджике. По данным службы, задержанный - россиянин 1981 года рождения - планировал взрыв "на территории одного из объектов правоохранительных структур региона".

- МВД РФ с 1 июня возобновит прием заявлений на выдачу биометрического загранпаспорта. Прием заявлений был временно приостановлен в феврале.

- Владимир Путин заявил, что его поразила реакция Тбилиси на возобновление авиасообщения. Президент РФ сообщил, что запуск перелетов и отмена виз для граждан Грузии - его решение. "Я думал, что все скажут: "Спасибо, хорошо". Нет, там поднялась совершенно какая-то непонятная буча по этому вопросу", - заявил российский лидер.

- Суд в Москве вынес приговор актрисе Наталье Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину по делу о хищении недвижимости и средств артиста Алексея Баталова. Дрожжина получила четыре года условно, Цивин - пять лет колонии общего режима. Нотариус Дмитрий Бублий получил пять лет колонии общего режима.

- Задержан экс-директор ростовского "Авиаприборного ремонтного завода" Сослан Урумов. Он является фигурантом семи дел о мошенничестве с государственным оборонным заказом. По имеющейся информации, около шести месяцев Урумов скрывался на территории ЛНР и ДНР.