Учебный год досрочно завершили в Белгороде и приграничных муниципалитетах области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о досрочном окончании учебного года в школах приграничных территорий.

"Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их семь, плюс Белгород, Яковлевский, Новооскольский городские округа, завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов", - сказал глава региона в своем видеообращении в телеграм-канале.

Накануне поздно вечером Гладков проинформировал о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) по русскому языку для выпускников школ Шебекинского округа.

"Первое: у всех одиннадцатиклассников есть возможность не сдавать экзамен. Такие решения есть. Но если вы решили идти в вуз, вам необходимо сдавать ЕГЭ или сдавать экзамены уже в самом вузе. Второе: мы перенесем сдачу ЕГЭ по русскому языку для жителей Шебекинского округа на вторник (30 мая - ИФ)", - сообщалось в телеграм-канале губернатора в минувшую субботу.

По его словам, 27 мая Шебекино пять раз обстреливался со стороны Украины. Один человек погиб, трое пострадавших. Есть повреждения 11 многоквартирных домов, двух предприятий и трех коммерческих объектов.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.