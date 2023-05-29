Глава Якутии оценил в 10 млрд рублей подключение к интернету арктических районов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в арктических районах Якутии обойдется примерно в 10 млрд рублей, сообщил глава республики Айсен Николаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы хотим за ближайшие три года полностью провести ВОЛС во все наши арктические районы. Глобальный проект - он стоит где-то порядка 10 миллиардов рублей, но мы с Минцифры поделили расходы", - сказал Николаев.

По его словам, регион планирует привлечь для средства, в том числе через "ДОМ.РФ".

"Хотим в течение трех лет покрыть, выйти на берег Ледовитого океана, а потом уже соединиться с тем океанским кабелем волоконно-оптической линии связи, который идет вдоль Северного морского пути. Конечно, с точки зрения безопасности, это на порядок повысит всю связанность нашей территории", - добавил Николаев.

В России сооружается трансарктическая магистральная подводная волоконно-оптическая линия связи, которая будет проходить от Мурманска до Владивостока и иметь точки выхода вдоль Северного морского пути и дальневосточного побережья страны.

В Якутии ряд районов, арктические и северные труднодоступные населенные пункты до сих пор обеспечиваются только спутниковым интернетом. В 2022 году Якутия подписала соглашение с Минцифры о совместной реализации проекта "Синергия Арктики". Так, до 2025 года к высокоскоростному интернету подключат 86 арктических и труднодоступных населенных пунктов Якутии, проложат ВОЛС протяженностью 7 тыс. км.