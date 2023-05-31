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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Песков разъяснил слова Путина о необходимости совершенствования системы ПВО

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, говоря во вторник о том, что по итогам атаки беспилотников на Москву и Подмосковье в области противовоздушной обороны "есть, над чем работать", имел в виду дальнейшее совершенствование системы ПВО, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Он имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности, и будет продолжаться работа по усовершенствованию системы ПВО", - сказал он журналистам в ответ на просьбу разъяснить соответствующие слова главы государства.

Во вторник Путин, комментируя атаку беспилотников, заявил, что "система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно", заметив, тем не менее, что в этой области "есть над чем работать". "В целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать", - добавил он.

Атака БПЛА на Москву

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Утром 30 мая в Москве в результате атаки БПЛА пострадали несколько зданийВ министерстве обороны России заявили, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в МосквеВ атаке были задействованы БПЛА самолетного типаТри беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целейПять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в ПодмосковьеСледователи приступили к расследованию фактов падения беспилотников на здания в Москве, сообщает СКРВ Москве после атаки беспилотников за медицинской помощью обратились два человека
Утром 30 мая в Москве в результате атаки БПЛА пострадали несколько зданий
Владимир Путин Дмитрий Песков
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