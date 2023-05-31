Песков разъяснил слова Путина о необходимости совершенствования системы ПВО

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, говоря во вторник о том, что по итогам атаки беспилотников на Москву и Подмосковье в области противовоздушной обороны "есть, над чем работать", имел в виду дальнейшее совершенствование системы ПВО, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Он имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности, и будет продолжаться работа по усовершенствованию системы ПВО", - сказал он журналистам в ответ на просьбу разъяснить соответствующие слова главы государства.

Во вторник Путин, комментируя атаку беспилотников, заявил, что "система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно", заметив, тем не менее, что в этой области "есть над чем работать". "В целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать", - добавил он.