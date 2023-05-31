При повышении утильсбора "КАМАЗ" готов не поднимать цены на свою технику в 2023 году

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" выступает за повышение утильсбора на грузовую автотехнику, и если это решение будет принято, компания готова не поднимать цены на свою продукцию до конца 2023 года, сообщил журн6алистам гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин.

"Позиция "КАМАЗа" какая - утильсбор повышать надо, но мы готовы взять на себя обязательство не поднимать цены до конца года", - сказал он и уточнил, что имеет в виду всю грузовую технику, включая тягачи и самосвалы.

Когогин затруднился сказать, когда власти примут решение об индексации утильсбора, но отметил, что это "надо было сделать давно".

"Утильсбор давно потерял по своим размерам уровень сдерживания, защиты - он слишком маленький", - сказал он.

Утильсбор взимается в России как разовый платеж на каждую единицу выпущенной и ввезенной автотехники. Размер сбора рассчитывается через произведение базовой ставки (от 20 тысяч до 172,5 тысячи рублей в зависимости от вида техники) на повышающий коэффициент и зависит от объема двигателя, массы и возраста транспортного средства. Автоконцерны с локальным производством в РФ получают промсубсидии, компенсирующие уплату сбора.

Повышающие коэффициенты сбора на ряд категорий спецтехники были повышены с начала 2023 года.