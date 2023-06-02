Суд запретил работу ростовской шахты после недавнего задымления

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Ростовской области Октябрьский районный суд постановил приостановить работу шахты "Октябрьская-Южная", где 1 июня произошло задымление, из-за нарушений требований безопасности особо опасных промышленных объектов, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Проведенная 26 мая проверка выявила нарушения промышленной безопасности в виде эксплуатации зданий площадки обогащения угля без положительного заключения промышленной безопасности, говорится в пресс-релизе.

Суд признал ООО "Шахта "Октябрьская-Южная" признано виновным по ч.1 ст. 9.1 КоАП (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) и запретил ему использовать площадку обогащения угля.

Приостановка деятельности должна продолжаться с 26 мая по 5 июля.

Кроме того, из постановления суда следует, что 26 мая было выявлено повторное нарушение требований промышленной безопасности, поскольку 5 августа 2022 года ООО "Шахта "Октябрьская-Южная" привлекалось к административной ответственности по той же статье. Тогда было назначено наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей.

1 июня нарушение в работе электроподстанции привело к задымлению без последующего горения в шахте "Октябрьская-Южная". В момент происшествия в шахте находились 10 человек. Все они вышли на поверхность, никто не пострадал.