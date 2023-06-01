Дума утвердила штрафы до 450 тысяч рублей за недостаточную защиту объектов ТЭК

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон (№ 279585-8) об усилении административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

За несоблюдение требований безопасности объектов ТЭК высокой категории опасности вводятся штрафы для граждан в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на должностных лиц - от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, на юрлиц - от 150 тысяч до 450 тысяч рублей.

Для низкой и средней категории опасности объектов ТЭК размер штрафов не меняется. Согласно действующему законодательству, размер административных штрафов для компаний за нарушения безопасности на объектах ТЭК низкой категории опасности составляет до 100 тысяч рублей, а для объектов средней категории до 300 тысяч рублей.

Ранее после проверок выяснилось, что состояние безопасности лишь 8,3% объектов ТЭК соответствует обязательным требованиям. С учетом невысокого размера штрафов, их руководителям было выгоднее оплачивать административные штрафы, чем финансировать мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности таких объектов, отметили законодатели.

Закон, разработанный по поручению президента, вступит в силу с 1 марта 2024 года. Его авторы - депутаты Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, А.ндрей Альшевских и Бекхан Барахоев.