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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Что произошло за день: четверг, 1 июня

Отражение украинских атак в Белгородской области, раскрытие операции США с использованием техники Apple, блокировка платформы Medium в России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило об отражении трех украинских атак в Белгородской области. В министерстве сообщили, что нарушений государственной границы не допущено. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах и о 13 пострадавших за минувшие сутки.

- ФСБ раскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Apple. По данным службы, вирусом были заражены несколько тысяч iPhone. Руководитель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сообщил, что атаке при помощи невидимого iMessage-сообщения подверглась техника Apple сотрудников компании. Вредоносная программа получила название Triangulation ("Триангуляция").

- ЕС при согласовании 11-го пакета антироссийских санкций смягчил некоторые ограничения. По данным Bloomberg, в частности, ожидается частичная отмена предложенной меры в виде запрета для кораблей, перевозящих санкционные товары, заходить в порты ЕС.

- Дума денонсировала договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива в связи с принятием в состав РФ Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

- Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске. Суд должен будет определить порядок отбывания наказания, назначенного в Белоруссии, в соответствии с российским законодательством.

- Платформу для социальной журналистики Medium в России заблокировали из-за фейков об СВО.

- Лионель Месси покинет ПСЖ по окончании сезона. Об этом сообщил главный тренер клуба Кристоф Гальтье.

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