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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

В России с 1 сентября будет обязательна маркировка БАДов и медизделий

В России с 1 сентября будет обязательна маркировка БАДов и медизделий
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Система обязательной маркировки товаров с 1 сентября 2023 года будет распространена на биологически активные добавки (БАД), ряд медицинских изделий и кресла-коляски. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

С 1 сентября производители этих товаров должны будут начать регистрацию в системе маркировки.

Эксперимент по маркировке БАДов прошел в России с мая 2021 года по март 2023 года. Как отмечал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор госсистемы маркировки "Честный знак"), начать маркировать БАДы предложили глава Роспотребнадзора Анна Попова и представители отрасли. Ссылаясь на исследование Высшей школы экономики, ЦРПТ сообщал, что доля незаконного оборота БАДов в России составляет около 50%.

Маркировка медизделий в пилотном режиме началась 15 февраля 2022 года и продлится до 31 августа 2023 года. Согласно решению правительства, с 1 октября этого года коды маркировки будут в обязательном порядке наноситься на ортопедические изделия и рециркуляторы, с 1 марта 2024 года - на прочие подлежащие маркировке медизделия.

Эксперимент по маркировке антисептиков проводился на территории России с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2023 года. Как отмечают в ЦРПТ, маркировка в этой категории вводится по инициативе бизнеса, уровень нелегальной продукции в этом сегменте оценивается НИУ ВШЭ в более чем 50%.

НИУ ВШЭ Анна Попова Роспотребнадзор ЦРПТ
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