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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Кремль не увидел предпосылок для переговоров с США по стратегической безопасности

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Предпосылок для проведения переговоров РФ и США по стратегической безопасности на данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока каких-то наметок на этот счет нет, хотя должны быть однозначно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли начало переговоров с США по стратегической безопасности.

Его также попросили прокомментировать вводимые США контрмеры в рамках ДСНВ. В частности, у Пескова уточнили, получала ли Россия соответствующее уведомление, и поддерживаются ли какие-либо контакты с Вашингтоном по этому вопросу.

"Здесь обмен информацией идет по дипломатическим каналам. Здесь нужно обращаться в министерство иностранных дел", - сказал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков РФ США
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