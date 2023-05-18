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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

В Госдепе отметили, что Россия продолжает соблюдать ограничения по ДСНВ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне признают, что Россия по-прежнему следует положениям Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в сфере ограничений стратегических вооружений.

"Да, все верно", - сказал представитель Госдепа США Ведант Патель, отвечая на вопрос журналиста о том, по-прежнему ли США считают, что Россия выполняет пункты ДСНВ в области ограничений.

В марте в Госдепе США заявляли, что Россия, несмотря на объявление о приостановке участия в ДСНВ, юридически по-прежнему обязана выполнять положения договора.

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму. На следующий день Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ. В законе отмечается, что решение о возобновлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.

США Госдеп США
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