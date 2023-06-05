Кремль позитивно оценил предложение США обсудить систему контроля над ядерными вооружениями

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Кремле положительно оценивают заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу с Россией по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями, но ждут формального предложения.

"Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. Затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога", - сказал на брифинге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, значат ли эти слова, что Россия готова к подобному диалогу, он ответил: "Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение".

"В таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более, когда мы переживаем острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - пояснил Песков.

Салливан заявил 2 июня, что "США готовы сейчас начать взаимодействовать с Россией по решению проблем ядерных рисков и разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года". Мы готовы приступить к этим обсуждениям". Он сказал о готовности начать диалог с Москвой без предварительных условий.

По словам Салливана, США остаются приверженными соблюдению ДСНВ, если это сделает Россия. Срок этого договора истекает в феврале 2026 года.

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму. На следующий день Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие страны в ДСНВ. В законе говорится, что решение о возобновлении действия договора будет принимать президент.