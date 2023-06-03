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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Энергоснабжение нарушено в нескольких населенных пунктах Белгородской области из-за обстрелов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах с украинской стороны территории двух районов области.

"ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты нашей области. Пострадавших нет. В результате обстрелов Грайворонского округа частично без света остаются села Гора-Подол, Глотово, Безымено и Козинка", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что аварийные бригады уже приступили к устранению последствий.

Кроме того, по информации Гладкова, в Масловой Пристани Шебекинского округа осколками снарядов повреждены стеклопакеты в трех частных жилых домах, в нескольких квартирах многоквартирного дома и в здании ФОКа.

Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ
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