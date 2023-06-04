За ночь в Крыму нейтрализовали девять беспилотников

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали в Крыму девять беспилотников за ночь, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"За прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 - заглушены и посажены средствами РЭБ. В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое", - написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов уточнил, что на территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся беспилотник. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

По его словам, жертв и пострадавших нет.