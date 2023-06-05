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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Курский губернатор отметил активизацию украинских беспилотников

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на оперативном совещании правительства региона, что на прошлой неделе украинские военные стали чаще использовать бесепилотники.

"Мы видим, что за истекшую неделю значительно увеличивается интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. У нас развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы, в достаточном количестве закуплены противодроновые ружья", - сказал он.

Он поблагодарил жителей Курской области, которые сообщали об обнаруженных беспилотниках по номеру "112".

На прошлой неделе украинские беспилотники несколько раз атаковали территорию Курской области. Интенсивные атаки фиксировались 2 июня. Так, рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько дронов. Также в результате атаки беспилотников был поврежден подъезд многоэтажного дома в Курске и еще несколько частных домов. Село Гоголевка Суджанского района было обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. 4 июня Старовойт сообщил, что БПЛА был сбит в городе Суджа.

Суджа Роман Старовойт Курская область Украина
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