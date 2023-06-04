Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Песков заявил, что президент такой страны, как Россия, фактически круглые сутки на посту

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин уделяет ситуации на Украине столько времени, сколько необходимо верховному главнокомандующему для осуществления общего руководства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) он рассказал о том, что Путин в день недавней атаки беспилотников на Москву получал постоянные доклады.

"Получал доклады и от министерства обороны, от МЧС, глав регионов Москва и Подмосковье. Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны, потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего", - заявил Песков.

При этом он не стал уточнять процесс информирования президента в таких экстренных ситуациях, которые происходят ночью. "Ну, это уже внутренняя кухня. Я вам скажу так, что президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту", - сказал пресс-секретарь главы государства.

У Пескова также поинтересовались, насколько много времени Путин уделяет ситуации вокруг Украины и СВО с учетом, что основная часть его работы проходит в закрытом режиме.

"Именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство", - заявил Песков.

Фрагмент интервью в своем телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

Владимир Путин Дмитрий Песков Украина СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны предложило разрешить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат

Минобороны предложило разрешить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат

За ночь в Крыму нейтрализовали девять беспилотников

Власти Крыма сообщили о беспилотнике, сбитом в районе Джанкоя

Что произошло за день: суббота, 3 июня

Песков исключил возможность Франции стать модератором мирных инициатив по Украине

Песков исключил возможность Франции стать модератором мирных инициатив по Украине

Два человека погибли при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

Военная операция на Украине

Российские военные ликвидировали три диверсионные группы ВСУ

Белгородский губернатор сообщил о пяти погибших от обстрелов региона за сутки

Рябков заявил, что США заранее предупредили РФ о намерении ввести контрмеры в рамках ДСНВ

Замглавы МИД РФ назвал "до предела острой" ситуацию в сфере контроля над вооружениями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });