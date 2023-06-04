Песков заявил, что президент такой страны, как Россия, фактически круглые сутки на посту

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин уделяет ситуации на Украине столько времени, сколько необходимо верховному главнокомандующему для осуществления общего руководства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) он рассказал о том, что Путин в день недавней атаки беспилотников на Москву получал постоянные доклады.

"Получал доклады и от министерства обороны, от МЧС, глав регионов Москва и Подмосковье. Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны, потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего", - заявил Песков.

При этом он не стал уточнять процесс информирования президента в таких экстренных ситуациях, которые происходят ночью. "Ну, это уже внутренняя кухня. Я вам скажу так, что президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту", - сказал пресс-секретарь главы государства.

У Пескова также поинтересовались, насколько много времени Путин уделяет ситуации вокруг Украины и СВО с учетом, что основная часть его работы проходит в закрытом режиме.

"Именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство", - заявил Песков.

Фрагмент интервью в своем телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.