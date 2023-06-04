Подвоз воды и лекарств организован для жителей Шебекинского округа

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти Белгородской области организовали подвоз предметов первой необходимости для жителей Шебекинского городского округа, остающихся в своем жилье, сообщила пресс-служба облправительства.

Так, подвоз воды был проведен в села Чуравево (700 человек) и Кошлаково (500 жителей), а также в двух районах города Шебекино.

В селах Чураево и Пенцево в ближайшее время планируется временно подать воду, чтобы жители смогли пополнить запас.

В указанные населенные пункты также осуществляется подвоз бутилированный воды, медикаментов и продовольственных пайков.

В городе Шебекино и селе Вознесеновка подвезли и раздали гуманитарную помощь, привезенную на десятке машин.

Территория Шебекинского городского округа Белгородской области в последнее время подвергается массированным обстрелам с украинской стороны. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.