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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Подвоз воды и лекарств организован для жителей Шебекинского округа

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти Белгородской области организовали подвоз предметов первой необходимости для жителей Шебекинского городского округа, остающихся в своем жилье, сообщила пресс-служба облправительства.

Так, подвоз воды был проведен в села Чуравево (700 человек) и Кошлаково (500 жителей), а также в двух районах города Шебекино.

В селах Чураево и Пенцево в ближайшее время планируется временно подать воду, чтобы жители смогли пополнить запас.

В указанные населенные пункты также осуществляется подвоз бутилированный воды, медикаментов и продовольственных пайков.

В городе Шебекино и селе Вознесеновка подвезли и раздали гуманитарную помощь, привезенную на десятке машин.

Территория Шебекинского городского округа Белгородской области в последнее время подвергается массированным обстрелам с украинской стороны. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.

Белгородская область
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