Страховых случаев в ОСАГО с такси в 2022 году было в 7 раз больше, чем с другими автомобилями

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Частота страховых случаев по договорам ОСАГО в сегменте такси в 2022 году была в 7 раз выше аналогичного показателя, рассчитанного для прочих легковых автомобилей, говорится в "Обзоре показателей страхования ОСАГО легковых транспортных средств, используемых в качестве такси" Банка России.

С учетом повышенной частоты страховых событий с участием такси средняя стоимость полиса ОСАГО для легкового такси оказалась существенно дороже, чем для среднестатистического частного водителя, выше оказался и средний размер выплаты.

"Размер среднего возмещения по страховому случаю, произведенного в 2022 году, составил 74 104 рубля. Средняя выплата за вред, причиненный имуществу - 73 642 рубля, за вред, причиненный жизни и здоровью, - 131 957 рублей", - собщил регулятор. Средняя стоимость полиса ОСАГО для такси в 2022 году составила 26 471 рубль. При этом полис для физических лиц обходится в среднем в два раза дешевле, чем для юридических.

По данным ЦБ за 2022 год, в целом по рынку ОСАГО средняя премия по заключенным договорам составила 6,8 тысячи рублей, увеличившись на 20,5% по сравнению с 2021 годом. Средняя выплата по урегулированным страховым случаям выросла на 13,6% за тот же период - до 75,6 тысячи рублей.

При этом сегмент рынка такси в ОСАГО составляет только 0,5% от общего количества полисов ОСАГО легковых транспортных средств, уточняется в обзоре ЦБ.

В 2022 году было оформлено 175 тысяч полисов ОСАГО такси (сокращение на 7,7% по сравнению с данными за 2021 год), из которых 121 тысяча - с физическими лицами и 54 тысячи - с юридическими лицами. Количество договоров ОСАГО для такси, заключаемых с физическими лицами, в два раза превышает количество полисов, оформляемых для юридических лиц.

В прошлом году был запущен перестраховочный пул, напоминает регулятор в обзоре, каждый страховщик ОСАГО в пуле может перестраховать свои риски. Если договор убыточный, то его передача в перестраховочный пул позволяет разделить убытки между всеми участниками рынка. Если договор прибыльный, то все участники рынка разделят прибыль. (По данным Российского союза автостраховщиков, в пул в основном передаются убыточные договоры ОСАГО, так перераспределяется нагрузка по убыткам между участниками рынка - ИФ).

В обзоре ЦБ отмечается: "в перестраховочный пул передается 78% договоров ОСАГО для такси, что практически в 7,5 раза больше, чем для договоров ОСАГО легковых транспортных средств".

Большинство полисов, оформленных в 2022 году для такси, продолжают действовать, по ним еще будут происходить страховые случаи и производиться выплаты, но уже сейчас оплачено 26 тысяч убытков на сумму 2 млрд рублей. (Общие выплаты страховщиков ОСАГО за прошлый год составили 159,8 млрд рублей - ИФ).

Как отмечается в обзоре, за период с 2018 года портфель ОСАГО для такси практически удвоился, в 2021-2022 годах заключалось порядка 180 тыс. таких договоров ОСАГО ежегодно.

За период наблюдений (начиная с 2018 года) по полисам ОСАГО для такси страховщики "выплачивают больше, чем собирают премий". По договорам ОСАГО для такси, заключенным в 2018-2020 годах, "сумма выплат превысила сумму страховых премий более чем на 1,5 млрд рублей. По полисам, оформленным в 2021 году, уже выплачено более 100% собранных премий (более 4 млрд рублей по 57 тысяч убытков), при этом еще не все убытки урегулированы", говорится в обзоре.

Сейчас законодатели обсуждают возможность расширения страховой защиты для пассажиров такси до 2 млн рублей за ущерб жизни и здоровью, распространив на перевозки легковым такси действие закона об обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков (до сих пор закон не распространяется на такси). Согласно этому законопроекту, повышенной защитой пассажиры будут обеспечены с осени 2024 года. Сегодня страхование ответственности за ущерб жизни и здоровью всех участников дорожного движения (включая такси) осуществляется по закону об ОСАГО, где действуют лимиты страховой защиты жизни и здоровья в размере 500 тысяч рублей.