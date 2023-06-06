Дело о теракте возбуждено в связи с разрушением Каховской ГЭС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские следователи расследуют обстоятельства разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области по статье УК РФ о теракте, сообщается во вторник в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"Следственным комитетом России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий)", - говорится в сообщении.