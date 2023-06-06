Минприроды готовит правила присоединения к лицензии части участка недр из распределенного фонда

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минприроды предлагает механизм присоединения к лицензии части участка недр, находящегося в распределенном фонде. Проект постановления правительства "Об утверждении Правил установления и изменения границ участков недр, предоставленных в пользование" опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Новый механизм будет способствовать эффективному недропользованию, считает ведомство.

Сейчас изменить границы участков недр можно лишь за счет нераспределенного фонда. Единственным случаем, когда допускается изменение границ участка из распределенного фонда - это изменение границ на нижележащие горизонты (так называемые "прирезки" по глубине).

Однако часто требуется корректировка границ участков из распределенного фонда, чтобы объединить части месторождения. Это помогает систематизировать геологическую отчетность, оптимизировать налогообложение, привлечь инвестиции в проект, говорится в документе. Для решения таких задач Минприроды подготовило механизм присоединения части участка недр распределенного фонда. Особенно актуальным такой механизм стал на фоне развития заявительного принципа получения лицензии, отмечает ведомство.

При этом Минприроды предлагает ряд условий: участки недр должны принадлежать одному пользователю или разным недропользователям, входящим в одну группу лиц; участки недр должны быть сопредельными (смежными) по границе. Кроме того, выделяемая из поисковой лицензии часть участка недр должна содержать поставленные на государственный баланс запасы и являться продолжением имеющегося у компании месторождения.

Присоединение части участка будет производиться за плату.