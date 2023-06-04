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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Тамбовская область приняла 100 жителей Шебекино

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Тамбовская область начала принимать жителей Шебекинского городского округа Белгородской области, подвергающегося массированным обстрелам ВСУ, сообщил в воскресенье глава региона Максим Егоров.

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"Мы не могли остаться в стороне и подготовили для эвакуированных жителей (города Шебекино - ИФ) места в пунктах временного размещения. Приняли уже 100 человек, вынуждено покинувших родной дом (...) При необходимости Тамбовская область готова принять и других белгородцев, которым нужна помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, по информации Егорова, в Тамбовской области открыт сбор гуманитарной помощи для жителей Шебекино.

Территория Шебекинского городского округа Белгородской области в последнее время подвергается массированным обстрелам с украинской стороны. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.

Тамбовская область Максим Егоров Белгородская область Шебекино
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