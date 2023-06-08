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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

В Кремле благодарны президенту Белоруссии за помилование россиянки Софьи Сапеги

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Кремле позитивно восприняли решение президента Белоруссии Александра Лукашенко помиловать осужденную ранее россиянку Софью Сапегу.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

На просьбу журналистов прокомментировать это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Мы позитивно восприняли и, разумеется, признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение".

"Такие решения, безусловно, целиком и полностью идут в унисон с нашим братским, дружественным, союзническим характером отношений", - добавил он.

После того, как Софья Сапега получила отказ в собственной просьбе о помиловании в январе 2023 года, Генпрокуратура Белоруссии согласилась передать ее России, чтобы она отбывала наказание уже на родине. С середины апреля стороны улаживали формальности этого решения. Российские суды еще не успели определить порядок отбывания наказания Сапеги в России: это должен был решить суд в Смоленске.

7 июня неожиданно было объявлено, что Лукашенко помиловал Сапегу по просьбе губернатора Приморья Олега Кожемяко. Она была освобождена и должна была вернуться в Россию к родителям.

Студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России Сапега и один из создателей белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич 23 мая 2021 года были в Минске сняты с рейса Ryanair. Для этого Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, был принужден приземлиться в Минске.

В июне 2022 года Сапега была приговорена в Белоруссии к шести годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и незаконный сбор персональных данных. Отказ в помиловании последовал в январе 2023 года.

3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к 8 годам колонии. 22 мая его помиловали.

Ryanair Дмитрий Песков Софья Сапега Белоруссия Олег Кожемяко Александр Лукашенко
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