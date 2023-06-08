В России признали нежелательной американскую религиозную организацию, помогавшую ВСУ

Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность американской организации "Завет церквей TCCN" (Transformation Center Covenant Network TCCN, Transformation Center Church International), США".

В надзорном ведомстве заявляют, что работа организации "представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства".

"Под видом распространения религиозного учения основатель и руководитель организации гражданин США Андрей Шаповалов создал деструктивное объединение, деятельность которого направлена на подавление личности последователей с целью сбора денежных средств",- заявили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что собранные в том числе на территории России пожертвования использовались на "поддержку вооруженных сил Украины и украинских террористических организаций, а также информационное освещение антироссийских акций по всему миру".

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.