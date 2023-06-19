Генпрокуратура признала нежелательной в РФ правозащитную группу "Агора"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории страны правозащитную группу "Агора", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности "Law Sofia Foundation" (Фонд "Право-София", Международная правозащитная группа "Агора"), Болгария", - сообщили в Генпрокуратуре в понедельник.

Как пояснили в ведомстве, "установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"В своей деятельности организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций", - указали в Генпрокуратуре.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения организации в соответствующий перечень, информирует надзорное ведомство.