В Красноярском крае загорелся лес на площади 2 тыс. га

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Десять лесных пожаров ликвидировали в Красноярском крае за минувшие сутки специалисты краевого лесопожарного центра, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

Очаги возгораний зафиксированы в Туруханском, Енисейском, Абанском, Балахтинском, Рыбинском районах, а также в Пировском и Шарыповском муниципальных округах, говорится в сообщении.

В тушении участвовали более 280 человек, были задействованы девять единиц спецтехники. На авиапатрулирование, доставку пожарных и средств тушения привлекли 26 воздушных судна.

"По предварительным данным, почти все пожары в лесах возникли из-за гроз", - добавили в пресс-службе.

По данным сайта краевого лесопожарного центра, на 11:00 (07:00 по Москве) зарегистрированы лесные пожары общей площадью 2,1 тыс. га.