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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

"Русал" зарегистрировал климатический проект по авиаохране красноярских лесов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - "Русал" зарегистрировал в российском реестре углеродных единиц климатический проект по авиационной охране лесов Красноярского края от пожаров. Об этом сообщает сайт реестра.

Обозначенные сроки реализации проекта - 2019-2033 годы, за этот период будет эмитировано более 5 млн углеродных единиц, что эквивалентно поглощению более 5 млн тонн СO2-эквивалента.

Проект реализуется на площади более 500 тысяч га Нижне-Енисейского лесничества, Сымского участкового лесничества - в одном из наиболее опасных в пожарном отношении районов Красноярского края. Это первый в России добровольный лесоклиматический проект по авиационной охране от пожаров. Он включает в себя подготовку персонала (найм, обучение, медицинское сопровождение), мониторинг силами малой авиации, предотвращение и тушение лесных пожаров.

"Реализация проекта позволила перевести леса Нижне-Енисейского лесничества в статус "управляемых" и потушить несколько пожаров. Это означает фактическое сокращение или предотвращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения", - отмечает "Русал".

На данный момент в российском реестре углеродных единиц зарегистрировано 13 климатических проектов с общим объемом планируемых к выпуску углеродных единиц более 63,92 млн.

Русал Красноярский край
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