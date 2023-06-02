В столице Судана продолжаются бои, несмотря на режим прекращения огня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Столкновения между вооруженными силами Судана и противостоящей им группировкой Силы быстрого реагирования (СБР) продолжаются в пятницу в столице страны Хартуме, несмотря на действующее перемирие между ними, сообщает агентство EFE.

Бои с применением артиллерии идут как в суданской столице, так и в соседних населенных пунктах к югу от города. Также к востоку от Нила, где дислоцированы СБР, была замечена суданская военная авиация.

Действующий между сторонами режим прекращения огня истекает в субботу днем.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Посредниками выступают США и Саудовская Аравия.