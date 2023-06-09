Путин заявил, что ВСУ при наступлении ни на одном из участков не достигли своих задач

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Украинское контрнаступление началось, но ВСУ ни на одном из участков не достигли поставленных перед ними задач, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии", - сказал он журналистам.

При этом Путин заметил, что "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач".

Неудачи контрнаступления Киева связаны, в том числе, с эффективностью современных российских вооружений, а также правильной организацией и управлением войсками, заявил Путин.

"Бои интенсивные продолжаются пять дней, например, за вчерашние сутки, позавчерашние сутки, за двое суток предыдущих они были очень интенсивными, и ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений", - заявил Путин журналистам.

При этом он заметил: "Да, у нас еще этих современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед "оборонкой" задачи будут безусловно решены".

Путин отметил: "Идет интенсивное наращивание производства современных видов оружия".

Президент РФ заявил о значительных потерях ВСУ за прошедшие дни. "Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному, это такая классика, но в данном случае это значительно превышает вот этот классический показатель", - заявил Путин журналистам.

Он не стал приводить конкретные цифры, но, по его словам, "они впечатляют".

Путин сообщил, что, несмотря на значительные потери, ВСУ сохраняют военный потенциал.

"Что касается того, захлебнулось наступление или нет, во всяком случае, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется", - сказал президент РФ.

"Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий, выстраивая наши действия на ближайшее время", - заявил Путин.