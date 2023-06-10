В Колумбии четверых детей нашли в джунглях через 40 дней после автокатастрофы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Четверых детей, одному из которых всего год, нашли живыми в джунглях Амазонии через 40 дней после того, как самолет, на котором они летели, рухнул на землю.

Как сообщает The Guardian, детей нашли исхудавшими и покусанными насекомыми, но без серьезных травм. Предполагается, что все эти дни они ели пищу, которую сбрасывали с вертолетов продолжавшие поиски спасатели, а также использовали знания о природе, полученные от родителей. Все четверо были выходцами из индейской семьи.

Они братья и сестры, которым 13, девять, четыре и один год соответственно. Самый младший отпраздновал свой первый день рождения в джунглях. Эксперты поражены, что дети выживали так долго в одном из самых опасных районов страны, где льют тропические ливни, водятся дикие животные и могут появляться вооруженные боевики.

Всего семь человек, включая четверых детей, летели на самолете Cessna 206 из Сан Хосе Дель Гуавиар в Араракуара 1 мая. Неожиданно пилот подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя.

Через две недели рухнувший самолет нашли в джунглях. На месте крушения были три тела погибших взрослых, включая мать детей. Самих детей не обнаружили, но через несколько дней в 500 метрах от места катастрофы нашли детские следы, объедки и использованные подгузники.

После этого масштаб поисковых работ был срочно увеличен, к ним привлекли 150 солдат, 200 волонтеров из числа местных индейцев, 10 поисковых собак. С вертолетов над районов поисков транслировали речь бабушки детей на их родном языке, которая сообщала о спасателях и просила оставаться на месте. Однако дети постоянно передвигались, шансы найти их живыми уменьшались. Постепенно поисковые работы начали сокращать.

Однако в пятницу, 9 июня, группа из девяти солдат и восьми волонтеров обнаружила свежие следы, которые привели их к детям.

Президент страны Густаво Петро сообщил, что детей нашла собака. Он констатировал, что их спасли джунгли, потому что они сами дети джунглей, но теперь "они дети всей Колумбии".