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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В Колумбии четверых детей нашли в джунглях через 40 дней после автокатастрофы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Четверых детей, одному из которых всего год, нашли живыми в джунглях Амазонии через 40 дней после того, как самолет, на котором они летели, рухнул на землю.

Как сообщает The Guardian, детей нашли исхудавшими и покусанными насекомыми, но без серьезных травм. Предполагается, что все эти дни они ели пищу, которую сбрасывали с вертолетов продолжавшие поиски спасатели, а также использовали знания о природе, полученные от родителей. Все четверо были выходцами из индейской семьи.

Они братья и сестры, которым 13, девять, четыре и один год соответственно. Самый младший отпраздновал свой первый день рождения в джунглях. Эксперты поражены, что дети выживали так долго в одном из самых опасных районов страны, где льют тропические ливни, водятся дикие животные и могут появляться вооруженные боевики.

Всего семь человек, включая четверых детей, летели на самолете Cessna 206 из Сан Хосе Дель Гуавиар в Араракуара 1 мая. Неожиданно пилот подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя.

Через две недели рухнувший самолет нашли в джунглях. На месте крушения были три тела погибших взрослых, включая мать детей. Самих детей не обнаружили, но через несколько дней в 500 метрах от места катастрофы нашли детские следы, объедки и использованные подгузники.

После этого масштаб поисковых работ был срочно увеличен, к ним привлекли 150 солдат, 200 волонтеров из числа местных индейцев, 10 поисковых собак. С вертолетов над районов поисков транслировали речь бабушки детей на их родном языке, которая сообщала о спасателях и просила оставаться на месте. Однако дети постоянно передвигались, шансы найти их живыми уменьшались. Постепенно поисковые работы начали сокращать.

Однако в пятницу, 9 июня, группа из девяти солдат и восьми волонтеров обнаружила свежие следы, которые привели их к детям.

Президент страны Густаво Петро сообщил, что детей нашла собака. Он констатировал, что их спасли джунгли, потому что они сами дети джунглей, но теперь "они дети всей Колумбии".

Cessna Колумбия Густаво Петро
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