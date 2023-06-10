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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Что произошло за день: суббота, 10 июня

В Шебекине остаются более 2,7 тыс. человек, возвращение Днепра в русло ожидается к 16 июня, россиянка Алина Корнеева выиграла юниорский Roland Garros

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Шебекине, обстреливаемом ВСУ, остаются 2 703 человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жители не могут эвакуироваться в силу разных обстоятельств, им привозят воду и продукты. По его данным, в результате обстрелов территории региона за минувшие сутки пострадала одна женщина. В субботу под обстрел дважды попало село Новостроевка-Вторая.

- Владелец брендов Zewa и Libresse передал предприятия в управление российским акционерам. В Минпромторге РФ заявили, что руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок, но это не скажется на ассортименте, рабочие места будут сохранены.

- Днепр, по оценкам гидрологов, вернется в свое русло после разрушения ГЭС в Херсонской области к 16 июня. Власти региона предварительно оценили ущерб инфраструктуре от разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб.

- Александр Хинштейн сообщил о задержании и аресте замглавы центра госэкспертизы Росгвардии. По его данным, Алексей Снегирев подозревается в изготовлении подложной экспертизы.

- В Колумбии четверых детей нашли в джунглях через 40 дней после авиакатастрофы. Предполагается, что они ели пищу, которую сбрасывали с вертолетов спасатели, а также использовали знания о природе, полученные от родителей.

- Первая ракетка мира Ига Швёнтек стала трехкратной чемпионкой Roland Garros. Она обыграла Каролину Мухову (Чехия). Юниорский Roland Garros выиграла теннисистка из России Алина Корнеева.

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