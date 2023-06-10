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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Минобороны РФ заявило о принятии в июне на контрактную службу более 13,5 тыс. человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В российские Вооружённые силы на военную службу по контракту с начала текущего месяца принято более 13,5 тыс. человек, сообщил статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков.

Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза больше, чем за апрель, сказано в сообщении Минобороны России, распространенном в субботу.

Сообщается, что Панков провел в Москве селекторное совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

В ходе совещания Панков "отметил в лучшую сторону по выполнению плана набора военнослужащих на контрактную службу такие регионы, как Москва и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханскую, Воронежскую, Мурманскую, Пензенскую, Сахалинскую, Тюменскую и Еврейскую автономную области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны России
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