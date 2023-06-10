Хинштейн сообщил о задержании замглавы центра госэкспертизы Росгвардии

По данным парламентария, Алексей Снегирев подозревается в изготовлении подложной экспертизы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Заместитель начальника центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирев задержан и арестован по делу о мошенничестве, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Он подозревается в изготовлении подложной экспертизы", - сообщил парламентарий в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, сообщил Хинштейн, "подрядчики завысили смету на ремонт здания МВД в Газетном переулке, представив на экспертизу фальсифицированные документы".

"За положительное заключение Снегирев, как предполагает следствие, мог получить "откат": заказчики перечислили 6 млн руб. коммерческой структуре, где работают его родственники", - написал Хинштейн.

В минувшую пятницу Снегирев был задержан сотрудниками ГСУ СК РФ по Москве при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии.

"В его кабинете и дома прошли обыски. Тем же вечером Снегирев был арестован на 2 месяца", - сообщил Хинштейн.

"Наряду с ним по делу также проходят экс-начальник управления капстроительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин, его бывший заместитель Вадим Сафьянов, а также директор ООО "ЭнергоСтрой" Максим Иванов. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - написал он.