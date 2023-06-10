Число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Количество погибших после употребления суррогатного алкоголя в Нижегородской области увеличилось до трех, сообщил в субботу глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

"К сожалению, один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента. Но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов. Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека", - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По словам министра, в настоящий момент в больнице остается один пострадавший.

"Состояние его крайне тяжелое. Медики стараются сделать все от них зависящее. Продолжается интенсивное лечение в реанимации", - пояснил Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области зафиксировано шесть случаев отравления суррогатным алкоголем, из них два летальных.

Дело о массовом отравлении алкоголем

В Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии были выявлены случаи отравления алкоголем, в том числе с летальным исходом. Большинство случаев связывают с употреблением спиртосодержащего напитка самарского производства "Мистер Сидр".

По последним данным Минздрава РФ, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России составляло 101 человек, из них 31 человек скончался.

Подозреваемыми по делу о массовых отравлениях проходят Дмитрий и Алексей Егоровы, которые, по данным следствия, в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным в мае похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" шесть тонн метилового спирта.

Как считает следствие, спирт был продан Артему Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки владельцу ООО "Анди" Анару Гусейнову.

В отношении Дмитрия Егорова и Гребенкина в ГСУ возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ), они признали вину. Суд арестовал обоих до 8 августа. Айрапетян взят под стражу до 4 августа включительно по обвинению по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Алексей Егоров объявлен в розыск.

Владелец "Анди" Гусейнов был задержан в Самаре и доставлен в Ульяновск, где ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ. Он арестован до 4 августа включительно.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего "Мистер Сидр". Год назад правоохранительные органы пытались привлечь владельца к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем, но суд заменил назначенное бизнесмену административное наказание со штрафа на предупреждение.

Кадровые решения

Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по региону.

Кроме того, из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.