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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Владелец брендов Zewa и Libresse передал предприятия в управление российским акционерам

Владелец брендов Zewa и Libresse передал предприятия в управление российским акционерам
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Шведская компания Essity, выпускающая товары гигиены под брендами Zewa, Libero и Libresse, передала предприятия в РФ в управление российским акционерам, выпуск товаров продолжится в том же ассортименте, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам. Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на ее стоимость", - говорится в заявлении министерства.

В Минпромторге отметили, что рабочие места на предприятиях будут сохранены. "Минпромторг России в курсе ситуации и внимательно наблюдает за процессом передачи прав и дальнейшей работой предприятий, находясь в постоянном контакте с новыми собственниками", - добавили в ведомстве.

Ранее в субботу Essity сообщила, что заключила соглашение о продаже своих активов и получила разрешение на сделку со стороны российских властей. Компания ожидает, что сделка будет завершена во II квартале 2023 года.

В Essity напомнили, что сворачивание деятельности в РФ началось в апреле 2022 года, по итогам года было проведено обесценение активов примерно на 1,7 млрд шведских крон. В 2022 году чистые продажи Essity в России составили около 2% от общего объема продаж группы.

Essity Минпромторг РФ
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