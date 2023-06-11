Военные РФ пресекли попытки наступления ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки "Восток" в течение минувших суток сдерживали попытки наступления подразделений вооруженных сил Украины на южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки "Восток" пресечена попытка ведения противником активных действий в районе совхоза "Октябрь"", - сказал Чехов.

По его словам, здесь было уничтожено три боевые бронированные машины и до взвода военнослужащих ВСУ.

"Пресечена попытка ведения противником разведки боем в районе Левадного. Огнем артиллерии уничтожена гаубица "Мста-Б" в районе Бурлацкого, минометный расчет в районе Степового, станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ИФ) противника в Загорном", - сказал Чехов.

Он сообщил, что тяжелыми огнеметными системами (ТОС) "Солнцепек" поражена живая сила противника на позициях в Новомихайловском, Сторожевом и совхозе "Октябрь". Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена гаубица "Д-30" в районе Гуляйполя.

Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса" сбиты два беспилотника - "Фурия" и "Лелека", сказал Чехов.

"На запорожском направлении, - сообщил он, - противник пытается вести наступательные действия, успеха не имеет. Мотострелковыми подразделениями группировки уничтожены четыре танка, девять БМП, пять боевых бронированных машин ВСУ в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Яблонево, Новоданиловка".

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка "Нона" в Степовом, сказал Чехов.

Он также сообщил, что из ТОС "Солнцепек" поражены опорные пункты противника в Новоданиловке, Сторожевом и живая сила в Новодаровке.