Один человек погиб во время сплава по горной реке в Карачаево-Черкесии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб и еще один госпитализирован после опрокидывания рафта во время сплава по горной реке в поселке Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, сообщает ГУ МЧС России по КЧР в субботу.

"На рафте находилось 11 человек, включая инструктора. На момент прибытия спасателей на место происшествия девять человек самостоятельно выбрались на берег, двоих извлекли очевидцы, один из которых госпитализирован в Зеленчукскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Одна участница горного сплава - девушка 1993 года рождения - погибла.

Ведомство сообщило "Интерфаксу", что по предварительной информации, шестеро участников горного сплава - жители других регионов, прибывшие в республику на отдых. Остальные четверо, в том числе погибшая девушка, - жители Карачаево-Черкесии.