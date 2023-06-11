Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 июня

Расширение антироссийских санкций Канады, сход грузовых вагонов с рельсов в Белгородской области, гибель человека во время сплава по реке в Карачаево-Черкесии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МИД Канады огласил список физлиц и компаний, попавших под новые санкции в связи с СВО. В частности, ограничения затронули бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра, блогера Юрия Подоляку, журналиста Игоря Друзя, а также ряд музеев Крыма, Мариуполя и Мелитополя.

- В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов. "По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что нарушений в движении пригородных поездов не было.

- Один человек погиб во время сплава по горной реке в Карачаево-Черкесии. На перевернувшемся рафте находилось 11 человек, включая инструктора. Девять людей самостоятельно выбрались на берег, остальным помогли очевидцы, один из которых был госпитализирован.

- Минобороны РФ заявило об уничтожении колонны техники ВСУ ударными дронами. Операторы БПЛА выявили передвижение большегрузных военных автомобилей и бронеавтомобилей, после чего все цели были поражены.

- Семь человек попали в больницу после обрушения шапито в Ленинградской области. Сообщается, что пятеро из них - несовершеннолетние. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.