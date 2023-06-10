В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Алексеевском городском округе Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"ЧП в Алексеевском городском округе. Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что пустой состав направлялся к одному из предприятий, и добавил, что нарушений в движении пригородных поездов нет.