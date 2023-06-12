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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:26

Путин призвал участников СВО получать военное образование для продолжения карьеры в ВС

Путин призвал участников СВО получать военное образование для продолжения карьеры в ВС
Владимир Путин во время беседы с военнослужащими ВС РФ
Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Участники СВО, решившие связать свою дальнейшую жизнь с военной службой, могли бы получить соответствующее образование, именно из них должен формироваться командный состав вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Те кто, хочет остаться, было бы правильным, наверное, сделать следующий шаг в этой карьере и получить соответствующее военное образование", - сказал он во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского Минобороны РФ.

В госпитале глава государства пообщался с участниками СВО и вручил им государственные награды.

"Если у кого есть это военное образование, значит, продолжить обучение по соответствующей специальности", - добавил Путин.

Он высказал точку зрения, подчеркнув, что ее разделяет и министр обороны Сергей Шойгу, что "из таких, как вы, должен комплектоваться и будущий командный состав вооруженных сил".

"Такие проверенные огнем и боевыми действиями люди нужны вооруженным силам", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Минобороны
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