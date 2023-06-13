Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Минэнерго в 2023 году не будет останавливать механизм экономии ресурса иностранных турбин

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго в 2023 году "точно" не планирует останавливать механизм экономии ресурса иностранных турбин в электроэнергетике, рассказал журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс.

"Пока работает механизм, ограничений по нему нет. Экономия ресурса связана с наличием самого ресурса: если ресурса не будет, экономить будет нечего, - сказал он, отметив, что у каждой станции свой лимит. - В этом году мы точно не собираемся его останавливать".

В 2022 году генкомпании получили возможность экономить ресурс соответствующих турбин (то есть их оборудование будет включаться в последнюю очередь, лишь при проблемах с мощностью в энергорайоне) на фоне сложностей с сервисом. В связи с этим собственники получают снижение оплаты мощности до 10%.

Предполагается, что режим экономии ресурса иностранных газовых турбин продлится до конца 2023 года. Генкомпании должны каждый месяц сообщать "Системному оператору" о необходимости или отсутствии необходимости экономии. Если она нужна, к мощности такого оборудования при ее поставке на энергорынок ежемесячно будет применяться специальный коэффициент, рассчитываемый с учетом нахождения оборудования в резерве.

Экономию ресурса предлагали ввести до внедрения отечественных газовых турбин. "Данный механизм планируется ввести на срок до двух лет с возможным снижением для объектов генерации оплаты мощности до 10%", - говорил ранее министр энергетики Николай Шульгинов.

Как сообщало Минэнерго, в России газотурбинные установки составляют порядка 8% (22 ГВт), большая часть из которых (13 ГВт) "не выработали и половину нормативного ресурса", поэтому ведомство не считает актуальным вопрос о необходимости их замены в ближайшие годы.

"Системный оператор" весной предлагал расширить механизм экономии турбин иностранного производства за счет их перевода на работу со сниженными параметрами. Как пояснялось, в ряде случаев это позволит продлить жизненный цикл турбин и увеличить межсервисный интервал.

Николай Шульгинов Павел Сниккарс Системный оператор Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоусов заявил, что идея уплаты windfall tax принадлежит бизнесу

Белоусов заявил, что идея уплаты windfall tax принадлежит бизнесу

ФСБ задержала подозреваемого участника нападения на Дагестан в 1999 году

Иркутский губернатор оценил утечку бензина в реку Лена в пределах 90 тонн

"Интерфакс" опубликовал результаты Национального рейтинга университетов 2023

"Интерфакс" опубликовал результаты Национального рейтинга университетов 2023

Бюджет в 2022 году получил от "Роснефтегаза" 142,8 млрд рублей дивидендов

Опрос руководителей крупных российских компаний показал возвращение оптимизма

Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз

Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о подписании новых контрактов с добровольческими формированиями

Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области, в воду попал бензин

Вода сошла в одном из трех затопленных городов Херсонской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });