Минэнерго в 2023 году не будет останавливать механизм экономии ресурса иностранных турбин

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго в 2023 году "точно" не планирует останавливать механизм экономии ресурса иностранных турбин в электроэнергетике, рассказал журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс.

"Пока работает механизм, ограничений по нему нет. Экономия ресурса связана с наличием самого ресурса: если ресурса не будет, экономить будет нечего, - сказал он, отметив, что у каждой станции свой лимит. - В этом году мы точно не собираемся его останавливать".

В 2022 году генкомпании получили возможность экономить ресурс соответствующих турбин (то есть их оборудование будет включаться в последнюю очередь, лишь при проблемах с мощностью в энергорайоне) на фоне сложностей с сервисом. В связи с этим собственники получают снижение оплаты мощности до 10%.

Предполагается, что режим экономии ресурса иностранных газовых турбин продлится до конца 2023 года. Генкомпании должны каждый месяц сообщать "Системному оператору" о необходимости или отсутствии необходимости экономии. Если она нужна, к мощности такого оборудования при ее поставке на энергорынок ежемесячно будет применяться специальный коэффициент, рассчитываемый с учетом нахождения оборудования в резерве.

Экономию ресурса предлагали ввести до внедрения отечественных газовых турбин. "Данный механизм планируется ввести на срок до двух лет с возможным снижением для объектов генерации оплаты мощности до 10%", - говорил ранее министр энергетики Николай Шульгинов.

Как сообщало Минэнерго, в России газотурбинные установки составляют порядка 8% (22 ГВт), большая часть из которых (13 ГВт) "не выработали и половину нормативного ресурса", поэтому ведомство не считает актуальным вопрос о необходимости их замены в ближайшие годы.

"Системный оператор" весной предлагал расширить механизм экономии турбин иностранного производства за счет их перевода на работу со сниженными параметрами. Как пояснялось, в ряде случаев это позволит продлить жизненный цикл турбин и увеличить межсервисный интервал.