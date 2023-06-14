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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:56

Река Мацеста вышла из берегов, подтопив ряд территорий в Сочи

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов из-за ливней, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду.

"Вследствие выпадения осадков в виде дождя река Мацеста вышла из берегов, подтапливает придомовые территории по улиц Измайловская, переулка Мостовой и Лечебный, а также СНТ "Мацеста", - подчеркивает пресс-служба.

Подтоплены четыре придомовые территории и офисное здания.

"В дома вода не заходила. Осадки прекратились", - отмечается в сообщении.

Для ликвидации последствий привлекается 55 спасателей и 17 единиц техники.

Сочи Мацеста МЧС России
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