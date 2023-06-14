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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Минтруда летом внесет в Думу законопроект о комплексной реабилитации

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Министерстве труда подготовили законопроект о комплексной реабилитации и планируют внести его в Госдуму уже этим летом, сообщил в Думе глава министерства Антон Котяков.

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"Сейчас приоритет - развитие реабилитационной помощи. С учетом опыта по организации ранней помощи и "пилота" по комплексной реабилитации детей от 4 до 17 лет мы подготовили законопроект по комплексной реабилитации. Планируем внести его летом и рассчитываем на вашу поддержку, уважаемые депутаты", - сказал министр.

Также ог сообщил депутатам о внедрении механизма электронного сертификата на технические средства реабилитации.

"На сегодняшний день уже оформлено более 344 тысяч электронных сертификатов на сумму почти семь миллиардов рублей", - сказал Котяков.

С 2021 года, когда эти сертификаты были внедрены, к продажам с его использованием присоединились 750 поставщиков и производителей, добавил он.

Кроме того, по словам министра, благодаря введению механизма единого поставщика по подгузникам, кало- и мочеприемникам и ортопедической обуви были стабилизированы цены и налажены регулярные поставки по этим категориям.

В конце мая Антон Котяков сообщал, что электронный сертификат на технические средства реабилитации (ТСР) можно будет потратить с 1 июня 2023 года и на сложные протезы.

С 1 июля 2022 года начал действовать новый порядок установления инвалидности, который позволяет пройти экспертизу заочно, без личных визитов, только по документам из медицинской организации.

Антон Котяков Минтруда Госдума ТСР
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