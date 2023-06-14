Кадыров сообщил, что депутат Делимханов не ранен

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Адам Делимханов жив и не ранен.

"Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров также разместил в канале фото, на котором он вместе с Делимхановым и другими чеченскими чиновниками осматривают карту.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Делимханов попал под обстрел и был ранен.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов со ссылкой на председателя нижней палаты Вячеслава Володина сообщил, что Делимханов "жив и здоров".