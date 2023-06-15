Миссия МАГАТЭ въехала на территорию Запорожской области

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси, проехала в четверг днем на территорию Запорожской области для посещения АЭС в Энергодаре, сообщил "Интерфаксу" представить экстренных служб региона.

"Делегация преодолела линию разграничения и направляется в Энергодар", - сказал он.

Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить ситуацию после разрушения плотины Каховской ГЭС и проконтролировать соблюдение пяти основных принципов защиты АЭС, которые он представил Совбезу ООН. Также он заявлял о планах усилить присутствие инспекторов МАГАТЭ на станции, заменив текущую команду на более многочисленную.

Представители МАГАТЭ во главе с Гросси уже посещали ЗАЭС дважды за последний год. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").