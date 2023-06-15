Путин в четверг по ВКС примет участие в открытии участка автотрассы "Дон"

Кроме того, глава государства проведет в Кремле переговоры с президентом Алжира

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике главы российского государства на 15 июня.

"Посредством ВКС президент примет участие в открытии автомобильного движения на обходе Аксая (трасса М-4 "Дон" - ИФ), это Ростовская область, и Западном обходе Краснодара. По этим обходам доложит президенту Хуснуллин (вице-премьер Марат Хуснуллин - ИФ), Савельев (глава Минтранса Виталий Савельев - ИФ) выступит, губернаторы, руководитель Автодора (Вячеслав - ИФ) Петушенко", - рассказал Песков журналистам в четверг.

Далее начнется международная часть рабочего дня президента, продолжил пресс-секретарь.

"Проходит государственный визит президента Алжира (Абдельмаджида - ИФ) Теббуна. Поскольку статус - государственный, будет в Георгиевском зале (Кремля - ИФ) церемония встречи, будет беседа в узком составе, российско-алжирские переговоры в расширенном составе, будет подписан целый ряд документов", - сказал Песков.

Также Путин даст государственный обед в честь гостя.

"Вечером президент продолжит готовиться к пленарному заседанию Питерского форума, где он завтра будет", - сказал Песков.