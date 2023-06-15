Квоту на экспорт зерна из РФ разделили на основную и дополнительную части

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Тарифная квота на экспорт зерна из РФ разделяется на основную и дополнительную части.

Это предусмотрено постановлением правительства "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 31 декабря 2021 года, N2595", которое утверждает правила распределения между участниками внешнеторговой деятельности объемов дополнительной части тарифных квот на пшеницу, меслин, ячмень, кукурузу и рожь, вывозимых за пределы ЕАЭС. Документ при этом вносит уточнение в действующие правила - они касаются "распределения основной части квоты".

Постановление подписано 15 июня этого года и размещено на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу с даты официального опубликования.

Согласно документу, в течение 10 рабочих дней со дня его вступления в силу должен быть сформирован объем дополнительной части тарифных квот на пшеницу, меслин, ячмень, кукурузу и рожь. Распределить его необходимо по 30 июня 2023 года. Начиная с 2024 года дополнительная часть квоты будет распределяться на весь период действия квоты - с 15 февраля по 30 июня ежегодно.

Оперативный комментарий Минсельхоза получить пока не удалось.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В отличие от предыдущей, она стала тарифной и распределялась по историческому принципу. В 2022 году квота составляла 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году размер квоты составляет 25,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о введении ежегодной квоты на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня. Она не распространяется на страны ЕАЭС.