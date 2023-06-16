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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

В Кремле назвали Путина открытым для любых контактов по решению "украинской проблемы"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин остается открытым для любых контактов для обсуждения вариантов решения украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин был и есть открыт для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По его словам, для России "украинская проблема абсолютно понятна".

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"Она вызрела не год тому назад, она вызревала на протяжении многих десятилетий, она связана с безопасностью нашей страны, она связана с гарантиями безопасности для нашей страны на будущее, она связана с существованием потенциального антирусского и антироссийского центра прямо у наших границ, который всячески подпитывался из-за рубежа. Она связана с продвижением Североатлантического альянса вместе с военной инфраструктурой в сторону наших границ, и, конечно, эта проблема может решаться разными способами", - сказал Песков.

Поэтому, по его словам, "любые возможные наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и на завершение этого конфликта, поддерживаются Путиным".

"Путин ведет эти разговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами. Кроме того, вы знаете, что в целом мы констатируем за последнее время очень динамичное развитие наших отношений с государствами африканского континента, мы готовимся ко второму саммиту Россия-Африка, вы видите множественные визиты африканских лидеров к нам в страну. Эта траектория во внешней политике России будет продолжаться", - сказал Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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