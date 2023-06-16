Обсуждается возможность продавать билеты на поезда дальнего следования в рассрочку

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ВТБ вместе с Федеральной пассажирской компанией (ФПК) могут запустить пилотный проект по оплате билетов на поезда дальнего следования в рассрочку, сообщила пресс-служба банка.

ВТБ и ФПК на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве для создания новых сервисов для пассажиров. Одним из них может стать пилотный проект по оплате билетов на поезда дальнего следования в рассрочку. В рамках соглашения стороны изучат спрос пассажиров на покупку билетов с помощью данного сервиса.

"Вместе с коллегами из ВТБ в рамках соглашения мы проработаем вопрос предоставления пассажирам возможности покупки билетов в рассрочку, а также продолжим активно сотрудничать по реализации уже существующих проектов в рамках программы лояльности "РЖД Бонус", которые позволят гражданам нашей большой страны совершать выгодные поездки на поездах дальнего следования", - сказал через пресс-службу гендиректор ФПК Владимир Пястолов.

"Совместными усилиями мы намерены проработать возможность предоставления рассрочки на покупку железнодорожных билетов для пассажиров поездов дальнего следования. Детали проекта пока обсуждаются, но будем стремиться уделить особое внимание поддержке социально значимых категорий", - отметил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

Сейчас пассажиры могут купить билеты на поезда дальнего следования в кассах Федеральной пассажирской компании, на сайте и в приложении "РЖД Пассажирам", в том числе с помощью системы быстрых платежей.