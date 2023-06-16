Камчатка продолжит использовать геотермальную энергетику в дополнение к СПГ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Геотермальная энергетика в Камчатском крае будет задействована для обеспечения жителей электроэнергией в качестве дополнения к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) "НОВАТЭКа", сообщил "Интерфаксу" на полях ПМЭФ губернатор региона Владимир Солодов.

"Мы, конечно, очень внимательно смотрим на возобновляемые источники энергии, потому что это - лучший вариант минимально зависеть от привозного сырья, максимально использовать собственное богатство и собственные возможности выработки энергетики. К сожалению, месторождения геотермальной энергии находятся не в городе, они находятся на некотором расстоянии, примерно 100-150 км. Это не позволяет обеспечить теплоснабжение из геотермальных источников. Поэтому на геотермальный энергии у нас основана генерация электроэнергии", - сказал Солодов.

Он напомнил, что на полуострове функционирует Мутновская геотермальная станция (ею управляет "РусГидро"), запланирована ее модернизация, а также строительство второй очереди.

К развитию геотермальной энергетики в регионе подключилось АО "Зарубежнефть", с которым еще на ПМЭФ-2022 было подписано соответствующее соглашение.

"Коллеги при нашей поддержке уже получили целый ряд лицензий на доразведку и последующую эксплуатацию месторождений геотермальной воды. Уверен, что это дополнит те решения, которые связаны с газификацией. Но это абсолютно не замещающие вещи. То есть, оба направления связаны с тем, чтобы основные городские теплоэнергоустановки полностью перевести с дорогого неэффективного и экологически вредного мазута и дизельного топлива, которое до сих пор используется, на экологически благоприятный и экономически эффективный газ. И использовать геотермальную энергетику там, где населенные пункты приближены к месторождениям, или требуется выработка электроэнергии дополнительной мощности", - сказал Солодов.

Что касается проекта "НОВАТЭКа", то губернатор отметил, что СПГ по плану заместит ту нехватку газа, которая сложилась в регионе.

"На Камчатке, к сожалению, мы видим падающий дебит добычи газа из-за нехватки его на местных месторождениях. Заместить этот дебит должен сжиженный природный газ, который будет потом регазифицироваться и поставляться в газотранспортную систему. Работы все запущены, проектирование ведется. Мы готовы уже в следующем году выходить на строительство с поддержкой федерального бюджета и с поддержкой нашего крупнейшего инвестора - компании "НОВАТЭК", - сказал глава региона.

По возможности использования геотермальных ресурсов Камчатский край занимает в России первое место. Здесь сосредоточены самые высокопотенциальные природные геотермальные источники, в которых температура достигает 240 градусов Цельсия уже на глубине 1-2 км, а в более глубоких слоях - 300 градусов и выше.