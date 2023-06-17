Президент РФ объяснил, почему Москва вывозила украинских детей из зоны конфликта

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия не похищала украинских детей, а совершенно легально спасала их из зоны конфликта, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы вывозили из (детей - ИФ) из зоны конфликта, спасали их жизни и здоровье", - сказал он на встрече с членами африканской делегации в субботу в Петербурге.

"Никто не собирался никаких детей куда-то там разлучать с семьями", - продолжил Путин. По его словам, российские власти детей "вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители этих детских домов были их законными представителями".

"Мы никогда не были против того, чтобы дети воссоединялись со своими семьями, если, конечно, родственники объявляются", - сказал Путин.

"Никаких препятствий к этому не было, нет и, разумеется, никогда не будет", - подчеркнул он.

Ранее на встрече президент ЮАР Сирил Рамафоса выдвинул план по украинскому урегулированию, один из пунктов которого "касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта". "Эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли - в свои дома", - сказал Рамафоса.